Passo Fundo vai abrir inscrições para 19 cursos gratuitos

As pessoas interessadas em buscar qualificação profissional receberão nova oportunidade da prefeitura de Passo Fundo para participar dos cursos da Escola das Profissões. A partir desta quarta-feira (5), serão abertas as inscrições para 19 novos cursos, totalizando 490 vagas gratuitas para a profissionalização em diversas áreas.

As inscrições acontecerão de 05 a 12 de outubro, através do site da prefeitura. As aulas dos cursos da Escola das Profissões acontecem atualmente nos espaços das faculdades Anhanguera e Ideau. Podem se inscrever para os cursos profissionalizantes todas as pessoas com mais de 15 anos.

Os cursos com mais vagas disponíveis são como Inglês para Atendimento ao Público e Vendas e Negociação. Há, ainda, qualificações com 30 e 20 vagas de inscrições, a depender do turno.

Terão prioridade para a seleção gestantes e mães acompanhadas pelo programa Meu Bebê, Meu Tesouro, pessoas que participaram do Café com Emprego, imigrantes, pessoas com deficiência e pessoas beneficiárias do CadÚnico, que deverão fazer a comprovação durante a inscrição. De acordo com a coordenação da Escola das Profissões, é fundamental que o candidato verifique antes de realizar a inscrição a data de início e de término dos cursos e também o horário em que o mesmo acontecerá, para evitar desistência e permitir que sejam selecionadas as pessoas que têm possibilidade de acompanhar as aulas.