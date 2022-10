Canoas inicia entrega de cartões de nova rodada do auxílio municipal

Começou nesta segunda-feira (3)a retirada dos cartões do Auxílio Emergencial Canoense em cinco locais: Subprefeitura Centro, Ginásio do CAIC e escolas municipais Pernanmbuco, Thiago Würth e Nelson Paim Terra. A quarta edição do programa beneficia cinco mil pessoas, que receberão o valor de R$ 200,00 e mais R$ 96,00 em passagens de ônibus por três meses, para auxiliar na busca por vaga de trabalho, além de capacitação profissional. As entregas irão até o dia 7 de outubro, das 8h às 17h.

Em contrapartida, os participantes do programa devem prestar quatro horas de trabalhos à comunidade a cada mês, com serviços de limpeza de escolas, parques, praças ou de ruas, jardinagem ou ainda manutenção predial. Os cursos devem ser realizados de forma online, com um mínimo de oito horas de frequência durante os três meses do benefício.

A lista com os nomes das cinco mil pessoas contempladas nesta edição, juntamente com a indicação do local de entrega do cartão, está publicada no site da prefeitura. As inscrições ocorreram de 1º a 15 de julho, com a participação de 15.200 canoenses, a maior procura desde o lançamento do programa, em março de 2021. Entre os critérios de seleção, estão: ser cidadão canoense, ter renda per capita menor que meio salário mínimo e estar cadastrado no Cadúnico.