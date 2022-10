Foi realizada, nesta segunda-feira (3) uma reunião com os vereadores integrantes da Frente Parlamentar em Defesa do Lago Fasolo para verificação do andamento do processo para revitalização do espaço, localizado no bairro Progresso, em Bento Gonçalves. Na oportunidade, foi informado, que, nesta semana, será publicado o decreto de servidão administrativa, que averba as matrículas correspondentes à área. Após a averbação, as matrículas serão encaminhadas à Corsan para dar início ao processo de licitação da obra de despoluição.

O projeto prevê a instalação de uma estação de tratamento de esgoto no local. O prefeito Diogo Siqueira destacou ser um processo realizado em etapas. "É um trabalho conjunto que busca uma solução para este espaço, e principalmente para os moradores do entorno. Mais um importante passo foi dado com o decreto que permite a realização da obra pela Corsan passando pelas matrículas do entorno", destacou.