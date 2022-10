Aumentam os casos de furto de cabos de energia em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria tem registrado uma série de ocorrências de danos ao patrimônio público, principalmente o furto de cabos de energia. As situações de vandalismo são constantes, principalmente no entorno do Parque Itaimbé e na Praça Saldanha Marinho, no Centro, e na Praça dos Bombeiros, no bairro do Rosário. De janeiro a setembro de 2022, cerca de R$ 108 mil já foram gastos pelo município para repor cabos de energia furtados.

Devido ao crescente número de ocorrências e para que ocorra o restabelecimento parcial do sistema de iluminação pública nesses locais, o Executivo realiza medidas mitigadoras e emergenciais para a aquisição de novos refletores e cabos de energia. Conforme explica o superintendente de Operações da secretaria, Jairo Silveira Rodrigues, os casos já são recorrentes. A Guarda Municipal realiza boletim de ocorrência e as situações estão sendo investigadas.

"Muitas vezes, nossa equipe recoloca os refletores e cabos de energia, mas, dias depois, as praças voltam a ficar na escuridão. É um problema para todo o município, pois além do investimento extra com a compra de novos materiais, também causa apreensão nas pessoas que precisam circular pelos locais no período da noite. Solicitamos que as pessoas nos ajudem a fiscalizar. No caso de presenciar algum vandalismo, deve ser feita denúncia para ajudar na investigação", reforça Rodrigues.