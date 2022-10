São Borja inicia audiências de revisão do Plano Diretor

As audiências públicas que discutirão o Plano Diretor de São Borja iniciam na quarta-feira (5), com a participação de representantes das entidades públicas e privadas. São convidadas a participar instituições de ensino de modo geral, associações e ainda entidades que congregam trabalhadores e empresários. No dia 5, também pelo turno da tarde, das 13h às 17h, no mesmo local, a discussão será com os segmentos dos profissionais prestadores de serviço.

Já no dia 6 de outubro, as audiências públicas acontecerão na Câmara de Vereadores, sendo das 8h às 10h, com os vereadores, e das 10h às 12h, debates e informações com a população em geral. No mesmo dia ainda, a partir das 14h, o encontro será com a comunidade do interior do município, sendo realizado na localidade de Nhu-Porã.

As audiências públicas encerram-se no dia 7 de outubro, com atividade voltada aos servidores públicos municipais, das 8h às 12h, na Sala do Servidor, na Prefeitura. A secretária de Planejamento, Caroline Cogo, pontua ainda, que as equipes estão à disposição para dúvidas e esclarecimentos e que a participação das entidades e profissionais é de extrema importância. "O Plano Diretor afeta diretamente a todo cidadão, por isso, incentivamos que a comunidade participe das audiências públicas para que possamos juntos construir um documento que atenda as necessidades de forma atualizada e organizada", pontua.