Os 30 selecionados pelo programa Redes Rio Grande, realizado pela Fundação Bunge, iniciaram as aulas na cidade de Rio Grande, no sul do Estado. O objetivo desta edição é apoiar a inclusão de pessoas - muitos delas jovens - formadas em cursos técnicos ou profissionalizantes nas áreas de automação industrial, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, fabricação mecânica ou mecânica no mercado de trabalho. Serão oferecidos formação profissional e desenvolvimento socioemocional visando maior conhecimento e integração no universo industrial.