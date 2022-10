Espetáculos de Natal em Nova Petrópolis iniciam no dia 28

Com programação de 28 de outubro a 8 de janeiro, a Magia do Natal na Cidade dos Elfos contará com 73 dias de atrações na Praça das Flores, Rua Coberta e outros espaços de Nova Petrópolis. Além das sessões diárias do espetáculo de som e luz "Brilha Nova Petrópolis", centenas de artistas estarão envolvidos nas apresentações culturais, que acontecerão principalmente nos 11 finais de semana do evento.

O formato e a programação do evento natalino estão sendo definidos por um grupo de trabalho, formado por representes da Prefeitura e Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp), além de pessoas da comunidade. Nova Petrópolis espera receber 200 mil pessoas durante o período do evento "A cidade está tendo um ano extremamente satisfatório com os seus eventos e, assim como em 2021, o Natal se apresenta como um fechamento com chave de ouro, com uma excelente programação cultural e toda a religiosidade que envolve a data", afirma o prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf.

A programação contará com grande envolvimento de grupos, artistas e outros profissionais de Nova Petrópolis. Destaque para coros, grupos folclóricos, companhias de dança, bandinhas típicas e orquestras. "As atrações que irão trazer dezenas de milhares de pessoas a Nova Petrópolis são fruto de um grande trabalho de equipe. E esse é um dos diferenciais do nosso evento, pois além da parceria entre a Prefeitura e a Acinp, muitos artistas, profissionais e fornecedores de Nova Petrópolis assinam este projeto conosco", afirma o presidente da Acinp, Marcos Alexandre Streck.