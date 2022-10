Pelotas inicia segunda fase de programa que deve englobar cerca de 800 pessoas na área de Atenção Básica

O município de Pelotas deu início à segunda etapa do programa Acolhe Bem, inserido no projeto de expansão dos conceitos da Rede Bem Cuidar. Cerca de 800 pessoas, das 50 unidades básicas de saúde (UBSs) e das duas Unidades Básicas de Atendimento Imediato (Ubais), receberão a formação.

O Acolhe Bem foi implantado em abril deste ano, com acolhimento de classificação de risco em todas as UBSs e Ubais, conforme lembrou a diretora da Atenção Primária da secretaria municipal de Saúde, Luciana Nunes Soares. A partir deste momento, inicia-se a qualificação do processo de trabalho, com as Unidades trabalhando fluxos de todas as linhas de cuidado.

"Primeiramente, cada unidade escolhe uma linha de cuidado e os profissionais passam três meses se especializando nesse módulo. Após finalizar a especialização, outra linha de cuidado é escolhida, seguindo a mesma função e período de capacitação. Ao todo, são sete módulos, que vão se estender até o primeiro semestre de 2023, até que todas as Unidades se qualifiquem em todas as linhas de cuidado", detalhou Luciana.

A metodologia do programa vai compreender oficinas de sensibilização (com dinâmicas, visitas, áudios, vídeos, teatro e discussão de casos, entre outros), problematização por meio da avaliação do processo de trabalho e discussão, formação técnica, e mudanças de processos de trabalho através da criação de planos de ação. O processo terá como base a educação permanente, que consiste na proposta de aprender, trabalhar em equipe, construir cotidianos e eles mesmos se constituírem como objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional, para gerar reflexão sobre o processo de trabalho.