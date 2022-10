Diante da baixa procura pela vacina da poliomielite, São Leopoldo organizou uma série de ações para incentivar pais e responsáveis a levarem seus filhos para tomar a gotinha. As ações incluem busca ativa nos bairros, e unidade móvel em escolas municipais.

A primeira parada nas instituições de ensino ocorrerá nesta segunda-feira (3), na Escola de Educação Infantil (Emei) Vitória Régia, bairro Santos Dumont. As equipes atenderão das 16h às 18 horas, quando o fluxo é maior. Todas as crianças do bairro podem procurar a unidade móvel que oferecerá também vacinas do calendário.

Já no dia 15 de outubro será realizado um novo dia D com abertura de unidades básicas de saúde no sábado. Além disso, agentes de saúde farão busca ativa nas unidades básicas com estratégia de saúde da família (ESF) nos bairros