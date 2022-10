A prefeitura de Pelotas implantou o Centro de Intervenção e Mediação Educacional (Cime), que irá contribuir com o diagnóstico, orientação e encaminhamentos dos alunos das escolas municipais. A Secretaria de Educação e Desporto reuniu os orientadores educacionais da rede municipal de ensino a fim de apresentar o novo serviço.

O Cime formou uma equipe multidisciplinar com objetivo desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, atuando na mediação das relações psicossociais e institucionais. A coordenadora do Cime e diretora Pedagógica da Smed, Cristiane Quiumento, explicou que a formação do Centro irá atender às demandas das escolas, por meio da mediação de conflitos, "O Cime irá somar-se aos serviços já instituídos na rede de ensino e, através das competências de sua formação plural, irá buscar promover um atendimento especializado aos educandos", declarou.