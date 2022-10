Centro regional para autistas é aberto em Caxias do Sul

O Centro Regional de Referência Clélia Manfro foi inaugurado em Caxias do Sul, junto ao Centro Auditivo Clélia Manfro, destinado ao atendimento integral de pessoas com transtorno do espectro do autismo (TEA). Ele abrangerá seis municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS): Canela, Caxias do Sul, Gramado, Linha Nova, Nova Petrópolis e Picada Café.

O centro integra um sistema que tem por objetivo organizar e fortalecer as redes municipais de saúde, de educação e de assistência social no atendimento às pessoas com autismo e suas famílias. Nesse processo estão envolvidos escolas, postos de saúde, centros de atendimento e comunidade, atuando de forma integrada.

O governo do Estado faz um repasse de R$ 200 mil para a estruturação dos centros macrorregionais, incluindo reforma, ampliação, compra de equipamentos ou de veículos. Além disso, mensalmente são repassados R$ 50 mil para custeio das unidades. Os centros regionais recebem R$ 30 mil, por mês, cada um deles.

"Este ato de inauguração tem um imenso significado para o Estado, especialmente para a comunidade da região de Caxias, que terá um serviço de excelência focado no atendimento das pessoas com transtorno do espectro do autismo e suas famílias", ressaltou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.