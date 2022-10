Rio Grande pede ao governo estadual medidas para frear crimes

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, encaminhou ofício ao governador Ranolfo Vieira Júnior solicitando uma audiência presencial urgente para tratar da segurança pública. A medida foi tomada após reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), que teve como justificativa os números da violência Rio Grande, que chegou à marca de 83 homicídios registrados em 2022, em caso de grande repercussão, quando um adolescente foi morto a tiros na Praia do Cassino e teve sua execução filmada e compartilhada via internet. Apenas em setembro, foram oito crimes violentos em Rio Grande.

Esse cenário fez o Gabinete, formado principalmente por representantes das forças de segurança, do Poder Judiciário e da Prefeitura, optar por, unificadamente, solicitar auxílio ao governo do RS para enfrentar a situação. Entre os argumentos apresentados no ofício está a falta de efetivo, ou ainda a redução de pessoal por transferência após cursos de qualificação, assim como a não abertura de novas vagas na cidade.

A necessidade de fortalecer a segurança na cidade também é fundamentada pelo impacto do mais recente caso, que, de acordo com o documento, aumentou a sensação de insegurança da população, em especial pela atuação brutal dos criminosos, vista nessa e em outras ocorrências.

Além disso, é destacado no ofício que, mesmo com os aportes de pessoal enviados, não foi possível resolver o problema em Rio Grande, que tem sofrido com a falta de efetivo junto à Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e Bombeiros. No entendimento dos membros do GGIM, tal contexto só poderá ser minimizado com a destinação de pessoal em caráter permanente, que permita uma atuação diária no combate à criminalidade, em uma cidade que já alcança a marca de 215 mil habitantes e necessita desse reforço.

Como alternativa, a prefeitura ainda registra a necessidade da instalação em Rio Grande de uma Delegacia Especializada da Polícia Civil para os crimes de homicídio. A solicitação e vista como uma medida urgente para a evolução das investigações, para a redução da sobrecarga nas delegacias e melhor resposta à comunidade quanto à segurança e aos crimes praticados. A prefeitura encaminhou os pedidos para o governo estadual e, agora, vai aguardar o posicionamento em relação às demandas.