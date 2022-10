Lei que facilita a chegada do 5G em Canoas é sancionada

O prefeito em exercício de Canoas, Nedy de Vargas Marques, sancionou a lei municipal que trata sobre a implantação da internet 5G na cidade. Com o texto aprovado, é facilitado o licenciamento de instalação de antenas da tecnologia em espaços públicos, permitindo que placas de rua e paradas de ônibus sejam utilizadas como suporte dos transmissores do sinal.

A medida é necessária para garantir o avanço do 5G, que depende de mais antenas, uma vez que as ondas do 5G são mais curtas que as do 4G. "A chegada desta tecnologia é fundamental para Canoas, pois cria infinitas possibilidades", destaca o prefeito,

A nível de comparação, a internet 5G é 10 vezes mais veloz que a atual 4G, o que vai gerar uma cobertura mais ampla e conexões mais estáveis para os canoenses. Além da internet, a tecnologia vai pôr em prática o conceito de cidades inteligentes e permitir a expansão de novos mercados do futuro, como é o caso da indústria 4.0, a agricultura de precisão e os carros autônomos, que poderão ser integrados por meio da rede, por exemplo.

"Com a sanção, Canoas terá um facilitador e um grande diferencial, tendo prioridade na implantação da tecnologia, em virtude da celeridade que será gerada", completa Ângela Amaral, secretária adjunta do Escritório de Projetos (Epro).