Novo distrito industrial de Erechim deve ser entregue em novembro

As obras do Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, localizado no bairro Industrial Davide Zorzi, em Erechim, estão se encaminhando para a reta final. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, estão ocorrendo, simultaneamente, a execução da pavimentação, rede elétrica, rede de adução de água tratada e execução de passeios.

O secretário afirma que o novo distrito se encontra com mais de 85% das obras concluídas. "No mês de outubro, devemos lançar o edital para chamamento das empresas que irão se instalar no local", observa.

"Estamos na iminência de realizar a detonação de rochas dentro do distrito e na rodovia lateral a BR 153 que dará acesso ao novo Distrito Industrial. A detonação será realizada após a finalização do pregão eletrônico de contratação de empresa para realizar este serviço", explica o engenheiro civil, Alan Vargas, da Prefeitura de Erechim. Ele acrescenta que não havendo contratempos a previsão é finalizar as obras do novo Distrito Industrial até o fim do mês de novembro.

O novo espaço industrial que será instalado na cidade do norte do Rio Grande do Sul vai disponibilizar 39 lotes para ampliação ou instalação de novas empresas com investimento em torno de R$ 24,5 milhões. A previsão inicial é que o distrito receba um aporte estimado em R$ 170 milhões em investimentos privados - vindo das empresas que irão se instalar no espaço, assim que pronto - e crie, num primeiro momento, cerca de mil novos empregos para a região.