Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves ganha nova sede para integrar serviços à comunidade

Com a inauguração da sede integrada, a Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonálves unificou sua operação na estrutura onde, até então, funcionava apenas a Casa de Apoio - ponto de acolhida para receber pacientes e familiares em trânsito durante os tratamentos médicos. Agora, o local - rebatizado como Centro Assistencial Andressa Zietolie, em homenagem à família mentora do projeto, que doou a casa e capitaneou sua reforma e ampliação - passa a sediar e abrigar a integralidade dos serviços prestados pela entidade.

Para isso, a casa recebeu uma série de melhorias. A estrutura existente passou por diversas adaptações: reestruturação do telhado, pintura externa e interna, reforma nos banheiros (com troca de canos, instalação de água quente e fria e substituição de azulejos), reformulação da lavanderia, instalação de elevador no prédio e ar-condicionado em todas as salas, entre outras. Houve, também, a troca no mobiliário dos quartos, cozinha equipada, melhorias na sala de estar, com ganhos consideráveis no bem-estar dos usuários do espaço.

A reforma previu, ainda, a unificação da parte administrativa, agregada à Casa. A centralização contemplou, também, a instalação de um consultório no local, a organização do banco de perucas, sutiãs, lenços, fraldas e toucas; e a preparação de um espaço de atendimento psicológico para toda a família (bem como fisioterapêutico e fonoaudiológico). O banco de alimentos é um dos espaços de destaque: remodelado, ganhou prateleiras próprias para correto acondicionamento, a fim de que não haja desperdício.