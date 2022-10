Projeto estadual de games será lançado em Novo Hamburgo

Será lançado na quarta-feira (5), na Universidade Feevale, o projeto Cluster GameRS: cluster de jogos digitais do Estado do Rio Grande do Sul. O evento acontecerá das 14h às 17h, no Espaço Arena, localizado no prédio Vermelho, no campus em Novo Hamburgo. O objetivo é apresentar as pessoas envolvidas com o projeto, bem como demonstrar as metas estipuladas e o cronograma das ações.

O projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e busca a consolidação e a expansão do setor de games no Estado, visando ao fortalecimento econômico e social. Alinhado ao planejamento estratégico do setor para 2030, que é desenvolvido no programa GameRS, do governo do Estado, o projeto contará com ações para estimular a geração de capital intelectual no setor, a cadeia de valor, a capacidade competitiva e a inovação das empresas e atores envolvidos no ecossistema.

O mercado de jogos se caracteriza pela maior capacidade de crescimento e escalabilidade, frente à indústria criativa e setores tradicionais da economia. Na década passada, o mercado internacional apresentou crescimento médio acima de 20%. O Rio Grande do Sul é pioneiro no desenvolvimento de jogos no Brasil e, atualmente, é referência no país. Inovador, o projeto Cluster GameRS: cluster de jogos digitais do Estado do Rio Grande do Sul é estrategicamente prioritário para que o setor de jogos digitais continue a se expandir no Estado.