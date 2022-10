Oktoberfest de Santa Cruz do Sul elimina o uso de copos de plástico

A Associação das Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), o município de Santa Cruz do Sul, a coordenação Executiva da 37ª Oktoberfest e a Ambev divulgaram uma mudança para a edição deste ano da festa germânica. De forma inédita, em parceria com a empresa Meu Copo Eco, mais de meio milhão de copos descartáveis vão ser economizados nas três semanas de evento, o que representa quase duas toneladas de lixo evitados.

A sistemática a ser adotada será a mesma já utilizada em grandes eventos pelo país. O visitante irá adquirir, no modelo caução, um copo reutilizável com a possibilidade de levar como recordação, ou, após o uso, de devolver o item mediante o ressarcimento do valor investido. Em todos os pontos do parque, a comercialização de bebidas como água, refrigerante ou chope será permitida apenas em copos reutilizáveis. "Além da opção do eco copo, o visitante ainda poderá trazer de casa o seu copo ou caneco", destaca a presidente da 37ª Oktoberfest, Roberta Pereira.

O custo do copo eco será de R$ 5,00. Caso a pessoa opte em devolver o copo ao fim da visita, o valor será reembolsado. O principal ecoponto na 37ª Oktoberfest ficará localizado à direita de quem entra pelo pórtico principal.

Quem optar pelo copo eco terá a garantia da total higienização do item. Todos os copos reutilizáveis passarão por um processo de lavagem já aprovado pelo Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. A empresa responsável será responsável pela limpeza dos itens, que inclui uma pré-lavagem, lavagem em máquina industrial, secagem em ambiente fechado e uma nova embalagem a cada uso. Se o operador avaliar que o copo não pode voltar a ser utilizado, o mesmo irá para reciclagem.