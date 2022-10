Em visita de ministro, UCS confirma investimentos e eventos

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) recebeu, na semana passada, a visita do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Durante a visita, ocorreu a cerimônia de descerramento da fase dois do TecnoUCS, parque tecnológico da instituição. A nova etapa do parque contempla a criação de novos espaços para empresas de base tecnológica, ambientes para ideação de empreendimentos e um laboratório aberto de prototipação.

Os recursos para a implementação da fase dois são provenientes de um programa criado pelo ministério, chamado de Apoio Financeiro a Parques Tecnológicos em Implantação e em Operação. A UCS obteve os recursos na ordem de mais de R$ 13 milhões, concedidos pela Finep, agência financiadora pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que vão possibilitar a ampliação.

O investimento será destinado ao aumento da estrutura e da capacidade de atendimento aos programas ligados à geração de novos negócios de base tecnológica, integrando os programas StartUCS e ITEC/UCS, da Agência de Inovação UCSINOVA, com o propósito de promover a conexão e a colaboração entre startups e empresas. Haverá mais 19 espaços para empresas em fase de incubação e aceleração, uma sala de design estratégico para ideação de novos empreendimentos e um laboratório aberto de prototipagem para testes e desenvolvimento de soluções inovadoras. O propósito institucional é a ativação de um ecossistema de empreendedorismo inovador, conectando os programas de inovação a fim de impulsionar a colaboração entre startups, empresas e o TecnoUCS.

O ministro, junto ao reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, anunciou a realização da segunda edição da Feira Brasileira do Grafeno. Com o olhar da academia e sobre o que está acontecendo no país, o evento está previsto para ocorrer de 2 a 4 de maio de 2023, na UCS.

O reitor Gelson Leonardo Rech entregou documentos com pedidos para o estímulo e financiamento de dois projetos. O primeiro contempla a criação de produtos de terapia regenerativa a antineoplásica, a partir de elementos celulares e moléculas bioativas. O segundo projeto trata da implementação de um Centro de Inovação em Saúde Única"com atuação ampla na área.