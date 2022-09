Com o slogan “Muito além das histórias”, a Feira do Livro de Garibalbi, que acontece de 4 a 8 de outubro, na Praça Loureiro da Silvaterá, terá o empresário Clóvis Tramontina como patrono. À frente da multinacional durante 30 anos, Tramontina lançou em 2021 a biografia Paixão, Força e Coragem, que reúne memórias de sua trajetória pessoal e profissional. “Essa é uma justa homenagem para um homem que ajudou a construir e desenvolver a economia da nossa região, com uma empresa que é exemplo de sucesso para o País”, destacou o prefeito Sérgio Chesini

“Todas as atividades são gratuitas e a programação é bem diversificada para que todas as idades possam aproveitar”, destaca a secretária de Turismo e Cultura, Ana Pauline Mombach. As atividades têm início às 18h30 da próxima terça-feira (4) com a abertura oficial seguida da palestra do patrono da Feira. A programação segue até a meia-noite do sábado (8) e inclui, além de comercialização de livros, bate-papo com escritores e atrações culturais.

A Feira do Livro 2022 é uma promoção da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e Biblioteca Pública Municipal Frei Miguel e do Sesc/RS, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Políticas Culturais (Concult).