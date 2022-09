Reunião debate situação do turismo na Serra gaúcha

Em defesa do turismo regional, prefeitos de municípios da região da Serra gaúcha e empresários reuniram-se para tratar do tema. Liderados pelo empresário Juarez Valduga, prefeitos e empresários manifestaram-se favoráveis pela união dos municípios para a criação de uma identidade única da Serra gaúcha, fortalecendo as potencialidades da região como destino turístico unificado. O encontro ocorreu na Casa Valduga, em Bento Gonçalves.

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico prestigiou o evento e se viu entusiasmado com a ideia de unificação. "Eu entendo que se queremos avançar rapidamente, é preciso união. Temos o melhor produto para vender que é a Serra Gaúcha, eu acredito muito nesse projeto, especialmente pela soma de esforços do poder público e iniciativa privada. Estou otimista e esse é o primeiro passo para projetarmos o futuro do turismo na Serra", celebrou. Adiló também relembrou que sempre defendeu uma agenda regional e que a Festa da Uva 2022 já agregou prefeitos e lideranças regionais.

Diogo Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves, deu boas-vindas aos participantes e abordou sobre o poder turístico da região. "O governo, a iniciativa privada e a população precisam entender o turismo como economia profissional. Nós precisamos fortalecer o poder turístico regional. É um grande diferencial que temos, até o nosso simples é de excelência", reforçou Siqueira.

O empresário anfitrião, Juarez Valduga, valorizou a presença dos prefeitos. "Não existe região igual a nossa. Vocês, prefeitos, deixarão esse legado, sinalizando esse passo que será histórico. Vamos criar um consenso e voltar nossos olhares para o que é regional".

Além de Adiló e Diogo, os prefeitos Fabiano Feltrin (Farroupilha), Ademir Dallé (Monte Belo do Sul) e Hadair Ferrari (Pinto Bandeira) também participaram. Entre os empresários presentes estavam: Clóvis Tramontina, Joarez Piccinini, Edson Tomiello e Angelo Márcio Tonet. Uma nova reunião será agendada para continuidade do plano.