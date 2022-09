Processos eletrônicos já são maioria nas secretarias de Erechim

A abertura de processos digitais superou as solicitações físicas na prefeitura de Erechim no mês de setembro. É o que mostra o último levantamento feito, nesta semana, pelo Comitê Permanente de Simplificação e Desburocratização, em que no período foram realizados 1.516 pedidos on-line e 465 presenciais, no setor de Protocolo. Desta forma, pelo terceiro mês consecutivo os processos on-line, por site ou aplicativo, representam a maioria.

O coordenador do Comitê Permanente de Simplificação e Desburocratização e secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, comenta que em julho foram 1.465 digitais e 746 físicos; em agosto, 2.508 digitais e 723 físicos; e em setembro 1.516 digitais e 465 físicos. "Assim, nos meses de julho, agosto e setembro, atingimos o maior índice de digitalização, com 73,95% dos processos digitais e 26,05% físicos, um resultado muito satisfatório", destaca.

Conforme o secretário e coordenador, Edgar Marmentini, no total, nos nove meses deste ano a abertura de processos digitais já é maior do que os físicos. "São 10.451 processos digitais e 10.152 físicos. A diferença é pouca, mas o mais importante é que já conseguimos, com a colaboração da população e o empenho dos servidores públicos, fazer a transição do físico para o digital, a prefeitura de Erechim está efetivamente na era digital. E a meta para este ano é chegar aos 90% dos serviços públicos digitalizados", ressalta o coordenador e secretário, Edgar Marmentini.