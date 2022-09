Uruguaiana fará projeto de turismo nas escolas públicas

Com o objetivo de sensibilizar e conscientizar alunos e professores da rede municipal de ensino sobre a importância do turismo, da cultura, história e do meio ambiente, foi assinado esta semana o termo de cooperação para a execução do projeto de Educação para o Turismo em Uruguaiana. A atividade é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e executada pelo Senac.

Pela proposta, que é pioneira na região da Fronteira Oeste, tanto docentes como estudantes terão acesso a uma metodologia de ensino, aplicada por técnicos do Senac, que abordará o estudo da disciplina turismo. "Queremos, a partir da educação, estimular os educandos a conhecer e divulgar informações sobre o seu local de vivência, valorizando assim a nossa cultura, além dos aspectos naturais e sociais", explica a secretária municipal de turismo, Vanessa Welter.

Os alunos, além das aulas, também vão viver o que é o turismo em Uruguaiana, através da visita à experiências de conhecer os recantos que vem surpreendendo positivamente os turistas que vêm até a fronteira. "É muito importante que nossos educandos, através deste projeto, tenham conhecimento sobre a prática do Turismo em nossa cidade, mostrando através de atividades educacionais, a divulgação da nossa cultura, nosso comércio e locais de lazer, além do nosso meio ambiente, pois é essencial que nossos alunos conheçam como nosso município vem se desenvolvendo através do Turismo", declarou a professora Maria Helena Bairros Machado, secretária municipal de Educação.

Além das visitas técnicas, o projeto piloto prevê a aplicação de conteúdos, como a importância do turismo para uma localidade; educação ambiental; acolhimento ao turista e patrimônio histórico. "A ideia central de todo esse trabalho é também sensibilizar sobre a importância do turismo para o desenvolvimento sustentável de nossa cidade", comentou o prefeito Ronnie Mello, que vem dando total apoio para investimentos no setor do turismo.