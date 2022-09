Venâncio Aires anuncia recursos para reforma de escolas

Depois dos investimentos de R$ 2 milhões em reformas e ampliações em 12 escolas municipais, a prefeitura de Venâncio Aires programa mais R$ 2,2 milhões de recursos próprios em melhorias em outros educandários. Ao anunciar o que define como fase dois do plano de obras da Educação, o prefeito Jarbas da Rosa, falou do empenho das equipes em promover um trabalho completo, oferecendo formação e qualificação aos profissionais.

A segunda fase contempla reformas e ampliações nas escolas municipais, Professora Odila Rosa Scherer, do bairro União, e Osvaldo Cruz, de Linha Cachoeira. Assim, 14 prédios escolares recebem as melhorias e ampliações nas duas fases dos cronogramas de obras. Outra obra da nova fase será a instalação de subestações de energia elétrica em oito escolas, sendo sete de Ensino Fundamental e uma de Educação Infantil.

No bairro União, a escola Odila Rosa Scherer é a que mais terá investimentos nesta fase do projeto municipal. Com a previsão de R$ 1 milhão, o projeto prevê a construção de cozinha, lavanderia, refeitório, quatro novas salas de aula, biblioteca, quadra de vôlei de areia e instalação de um biodigestor.

As instalações de subestações de energia serão feitas junto das escolas que possuem maior consumo, evitando as interrupções e quedas de luz, frequentes, especialmente, em dias quentes. Para isso, a Prefeitura vai investir de R$ 400 mil de recursos próprios, beneficiando as escolas de ensino fundamental, Alfredo Scherer, Otto Gustavo Brands, José Duarte de Macedo. Odila Rosa Scherer, Benno Breunig, Dois Irmãos e Cidade Nova, além da escola de educação infantil Bela Vista. Serão transformadores de 112,5 KVA em cada uma dessas escolas.

No interior, quem será beneficiado com melhorias serão alunos e profissionais da educação da escola Osvaldo Cruz, de Linha Cachoeira. Por lá, R$ 300 mil é o que o município estima investir com a construção de cozinha, refeitório, troca de telhados, forro, pisos, portas, janelas e coberturas de proteção na frente da escola.