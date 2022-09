O complexo do antigo Colégio Ulbra/Concórdia poderá, em breve, voltar a sediar uma instituição de ensino. Ao menos é essa a intenção da prefeitura de Candelária, que está negociando com a Associação Educacional Luterana do Brasil ( Aelbra) a locação do imóvel. As tratativas iniciaram há alguns dias com a visita de representantes da Aelbra, que vistoriaram as instalações do prédio e depois se reuniram com o prefeito Nestor Ellwanger.

Conforme o prefeito, as partes já teriam chegado a um acordo. "É uma excelente notícia para a comunidade, pois vai reativar um espaço que estava ocioso no centro da cidade", enfatizou o prefeito. A ideia do município é manter a destinação educacional do prédio.

Segundo o chefe do Executivo, a prioridade será ampliar as vagas de educação infantil, algo que já deverá acontecer a partir do próximo ano. O secretário municipal de Administração, Jorge Mallmann, informou que já estão em andamento os trâmites legais para legitimar a locação, num primeiro momento, por um período de cinco anos. Assim que o contrato for formalizado, a Secretaria Municipal de Educação deverá abrir um processo licitatório para contratar uma empresa para realizar uma limpeza e as adequações necessárias no imóvel.