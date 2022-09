Sonho de Natal de Canela terá 80 dias com atrações

A prefeitura de Canela apresentou as atrações do Sonho de Natal que, em 2022, chega a sua 35ª edição e que acontecerá de 28 de outubro a 15 de janeiro. Todas as atividades do evento são gratuitas e nos espetáculos que acontecem no Teatro Municipal será solicitado a troca de ingresso por um quilo de alimento não perecível, menos sal. As doações serão repassadas a secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação que será a responsável pela entrega para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

A secretária de Turismo e Cultura, Carla Reis, também assumiu a coordenação artística do Sonho de Natal e apresentou os diretores das atrações do evento. Carla também mostrou alguns cenários da decoração de rua, projeto de Kaká Peressoni, que segue com a temática Fábrica dos Sonhos. "Máquinas coloridas, com grandes engrenagens, construirão grandes sonhos, que serão levados nos vagões da Maria Fumaça de brinquedo por trilhos iluminados para serem distribuídos a todos que embarcarem nesta viagem. É assim que desenvolvemos a decoração de Natal da nossa cidade neste ano 2022, com um olhar lúdico e cheio de referências natalinas, exaltando a família, a união e o amor", finalizou Carla.

O prefeito Constantino Orsolin ponderou que, após dois anos de pandemia este será um Natal de reencontro do afeto, amizade e amor, em que a programação é gratuita e envolverá a comunidade e visitantes. A programação completa será divulgada nos próximos dias.