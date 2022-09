Câmeras vão monitorar ações da Guarda Municipal de Caxias do Sul

Um novo equipamento, que será utilizado pela Guarda Municipal para auxiliar na proteção dos agentes de segurança e dar mais transparência às operações, foi apresentado pelo secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva, ao prefeito Adiló Didomenico. Após 30 dias de treinamento, as 40 câmeras de corpo adquiridas por licitação entrarão em uso a partir de outubro. Também, 10 viaturas da Guarda Municipal terão quatro câmeras instaladas nos veículos (frontal, as duas laterais e interno).

As filmagens gravam em tempo real e os agentes não terão acesso ao arquivo de gravações do equipamento. Segundo o secretário da pasta, as câmeras terão como objetivo equipar os agentes para que as imagens captadas e armazenadas auxiliem no esclarecimento de dúvidas sobre a ação da Guarda Municipal. "Agora por meio de imagens se poderá confirmar se houve ou não excessos nos atendimentos das ocorrências, pois as gravações servirão como prova em processos judiciais para demonstrar se a ação dos guardas foi adequada ou não diante de uma possível denúncia de irregularidade. Também, irão inibir ações e permitir maior transparência no trabalho realizado pelos servidores", comentou Paulo Roberto.

As câmeras de corpo que serão acopladas ao uniforme dos servidores funcionam com bateria, que tem autonomia de 12 horas de uso, gravam vídeos com até 100m de distância e, em modo de visão noturna (infravermelho), realizam captura de fotos durante a filmagem e possuem GPS que indica o local da gravação. O acionamento da gravação será feito de forma manual.

Os vídeos também gravam áudio em um raio de três metros de distância. A câmera tem função pré-gravação de, no mínimo, 30 segundos para que garanta a filmagem do início do incidente que motivou a gravação e também a função pós-gravação, até no mínimo 60 segundos, para registrar os fatos imediatamente posteriores ao encerramento da gravação pelo agente.

Cerca de 35 agentes da Guarda Municipal atuam por turno. Sendo assim, 20 das 40 câmeras estarão em uso nas ações de vigilância, diariamente. O investimento na aquisição dos equipamentos, que inclui ainda sistema para armazenamento da gravação foi de R$ 252 mil.

O prefeito Adiló Didomenico que conheceu o funcionamento das câmeras e o processo de filmagem e armazenamento dos vídeos comentou a importância da aquisição dos equipamentos principalmente para a população. "Estas câmeras irão trazer mais segurança para a população que tanto solicita e também aos servidores, que terão como provar os procedimentos adotados em suas ações", disse o prefeito.