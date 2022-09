A Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos de São Leopoldo retirou 70 metros cúbicos de resíduos debaixo do viaduto da BR-116, na avenida João Corrêa. O número foi o suficiente para encher seis caminhões de resíduos, que estavam lá devido ao depósito irregular e foram encaminhados para o aterro sanitário.

O serviço de remoção é realizado diariamente na cidade de São Leopoldo, recolhendo os lixos dispensados de forma irregular em locais e vias públicas. A equipe que realiza a limpeza informou que nesta ocasião teve dificuldades, pois uma pessoa em estado de vulnerabilidade social estava impedido o serviço e afrontando os trabalhadores, já que não queria que os resíduos fossem recolhidos.

Para conseguir executar o serviço foram acionadas as autoridades da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por se tratar de uma via federal. De acordo com o secretário de Mobilidade e Serviços Urbanos, Sandro Lima, o homem e seus dois cachorros não foram retirados e nem prejudicados. Destacou que foram contatadas as secretarias municipais, com o objetivo de dar o devido suporte, tanto para o homem, quanto para os trabalhadores.