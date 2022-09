O tradicional Festival de Coros chega em sua 55ª edição em 2022, trazendo mais de 600 vozes para Novo Hamburgo no mês de outubro. O evento será entre os dias 5 e 7, com o Teatro Pascoal Carlos Magno sendo o palco do festival que reunirá 21 coros da região para uma grande confraternização musical.

O evento é promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura, e pela Associação de Coros de Novo Hamburgo, com entrada gratuita e com início nos três dias a partir das 20h. Com repertórios que transitam do sacro ao popular, a comunidade poderá assistir a coros de Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Portão, São Leopoldo, Estância Velha, Portão e Bom Princípio.

O evento busca valorizar e intensificar o movimento canto coral no Município, considerado como uma das mais tradicionais manifestações culturais da cidade. O Teatro Pascoal Carlos Magno, sede do Festival, fica localizado na Rua Engenheiro Ignácio Christiano Plangg, no Centro de Novo Hamburgo.