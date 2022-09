Consórcio do Vale do Taquari estipula orçamento para 2023

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa) realizou a assembleia geral, ocasião em que foi aprovado, dentre outros assuntos na pauta, o orçamento previsto para o ano de 2023, que ultrapassa os R$ 37 milhões. A assembleia ocorreu na sede da entidade, em Lajeado, e teve a participação de prefeitos e/ou vice-prefeitos no exercício da função de prefeito dos municípios consorciados.

Para 2023, o orçamento projetado é de R$ 37.1 milhões. Deste montante, R$ 14.5 milhões estão previstos para os diversos serviços em saúde; R$ 12.7 milhões na já consolidada aquisição de medicamentos e insumos; R$ 6.541.554,56 na taxa Samu; R$ 2.574.084,96 na taxa administrativa (recurso livre); R$ 288.638,40 na taxa SAE (Serviço de Atendimento Especializado); R$ 259.000,00 em serviços de meio ambiente; e R$ 200.000,00 em serviços veterinários.

O presidente do Consisa e prefeito de Itapuca, Marcos José Scorsatto, enalteceu a importância do consórcio, cujo crescimento do mesmo se observa ano após ano. "É com a união de esforços que fortalecemos ainda mais o Consisa e evidenciamos o consórcio como ferramenta importante de gestão pública, especialmente na redução de custos em processos licitatórios para os municípios e a oferta de mais serviços à população atendida", pontuou.