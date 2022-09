Pela primeira vez na história, a cidade de Ivoti, no Vale do Sinos, vai sediar o Campeonato Brasileiro de Bicicross. A competição está marcada para os dias 5 e 6 de novembro, na Pista Municipal de Bicicross Julio Schneider. São esperados atletas de todo o País e as inscrições para a disputa estão abertas para diversas categorias.

As inscrições por federações ou o atletas avulso devem ser enviadas até o dia 04 de novembro, pelo e-mail ( [email protected] ), incluindo o nome do atleta, data de nascimento, categoria e placa. A participação tem o valor de R$ 80,00 e, no caso das categorias elite, de R$ 160,00. O Campeonato Brasileiro de Bicicross é realizado pela Federação Gaúcha de BMX, com supervisão da Confederação Brasileira de Bicicross, apoio da Prefeitura de Ivoti e equipe Ivoti BMX Team.