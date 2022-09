O município de Imbé deve receber, a partir da sexta-feira (30), um recurso de quase R$ 450 mil para custear a gratuidade do transporte público aos idosos com 65 anos ou mais. O recurso é oriundo de uma medida provisória da União que disponibilizou R$ 2,5 bilhões a Estados e municípios que financiarão o benefício. Imbé receberá R$ 439.478,18, valor que será usado exclusivamente para pagar a gratuidade de maiores de 65 anos no sistema regular de transporte público coletivo urbano. O município será responsável pelo uso e pela distribuição dos recursos ao concessionário do serviço, observando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O repasse dos recursos será proporcional à população maior de 65 anos residente em cada estado e município. O cálculo da quantidade de pessoas nesta faixa etária é feito com base na estimativa mais atualizada publicada pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).