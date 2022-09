Novo loteamento popular será construído em Santa Cruz do Sul

No dia de aniversário de 144 anos município de Santa Cruz do Sul, a prefeita Helena Hermany fez um anúncio para a comunidade na área da habitação. Ela confirmou a implantação de um novo loteamento, que irá se chamar Santa Maria II, no bairro Dona Carlota, próximo de um outro loteamento já existente.

O novo complexo será composto por 144 novas casas. "Temos uma área para 148 casas, mas quatro dos terrenos serão para uso comunitário, porque queremos deixar uma estrutura bem completa aos novos moradores", afirmou. O novo complexo habitacional será destinado a pessoas com comprovação de renda entre 2 a 3,5 salários mínimos (em valores atuais, entre R$ 2.424 e R$ 4.242) e o contrato será realizado com a Caixa Econômica Federal.

De acordo Helena, a prefeitura auxiliará com o subsídio de 20% de entrada do imóvel para os novos moradores, ficando a cargo dos contemplados apenas a prestação mensal. O município já formalizou o interesse junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional quanto à adesão ao programa.

Segundo o titular da pasta de Habitação, Everson Bello, interessados devem realizar um pré-cadastro presencial junto ao departamento, para formalizar o pedido. Para se habilitar ao programa, é necessário portar documentação e comprovante de renda. A Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Esporte localiza-se junto ao Ginásio Poliesportivo da cidade.