Reunião tenta acordo para viabilizar comércio indígena em Canela

Um tema polêmico foi pauta de uma reunião na Câmara de Vereadores de Canela. Representantes do Ministério Público Federal, Funai, poderes Executivo e Legislativo, da sociedade civil e líderes da tribo Kaingang reuniram-se com a proposta de buscar um acordo para regular o comércio indígena no município de Canela.

A reunião foi coordenada pelo procurador do MPF, Raphael Rebello Horta Gorgen, que intermediou as negociações. Na ocasião, os representantes dos órgãos públicos explicaram para os indígenas que a legislação municipal proíbe qualquer tipo de comércio ambulante nas principais vias da região central e no entorno da Catedral de Pedra, local de grande fluxo de turistas.

Em nome do Poder Executivo, o secretário Alfredo Schaffer apresentou uma proposta inicial que consiste em ceder um espaço adequado em um terreno da prefeitura, localizado no Centro da cidade, para que a comunidade Kaingang siga comercializando seus produtos. "Podemos montar uma estrutura adequada naquele local, com banheiros, água e saneamento. É uma área que fica próxima a atrativos turísticos, onde existe grande circulação de pessoas", comentou Schaffer.

As lideranças indígenas informaram que vão avaliar a proposta apresentada pela Prefeitura durante a reunião. Também analisarão outras possíveis áreas que possam servir para a comercialização de seus produtos, para então discutirem o tema com suas comunidades e chegarem em uma resposta ao município e aos demais órgãos. Uma nova rodada de negociações foi agendada para o dia 7 de novembro, quando será realizada outra reunião.

"Em poucas cidades do país presenciamos um encontro como esse. O que está acontecendo aqui em Canela pode servir de modelo para as próximas gerações", ressaltou Vander Wawrzonkiewicz, coordenador regional Kaingang da Funai. "Estamos vendo a boa vontade do setor público aqui em Canela em buscar alternativas que sejam positivas para todos os envolvidos. Temos que ter uma solução em breve", ressaltou o procurador do MPF, Raphael Rebello Horta Gorgen.