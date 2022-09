BRDE vai modelar PPP da iluminação pública em Santa Maria

A cidade de Santa Maria deu o primeiro passo na busca de uma solução para a iluminação pública. Foi assinado o contrato entre a Prefeitura e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para que seja estruturado um projeto de parceria público-privada (PPP), tanto da área urbana quanto da rural. O objetivo é que o BRDE forneça toda a documentação necessária para que, no futuro, a prefeitura compartilhe a gestão desse setor do município com a iniciativa privada.