Bairro de Santa Maria recebe R$ 5 milhões em obras

Diversas melhorias na infraestrutura do bairro Camobi, em Santa Maria, estão em andamento. Com investimento de mais de R$ 5 milhões, a prefeitura trabalha na drenagem pluvial de trechos de oito vias. Após, será feita a pavimentação asfáltica e a sinalização.

A obra ocorre em três lotes. No primeiro, a ordem de serviço foi assinada em 14 de setembro. No local, ocorre a drenagem juntamente com a escavação para o pavimento. Em trecho da Rua Silvino Jacob Zimmermann, é realizada a drenagem e a sub-base do pavimento. O mesmo serviço ocorre na Rua Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha. Já nos lotes 2 e 3, a assinatura ocorreu no dia 22 deste mês, e o serviço de drenagem pluvial já está em andamento na Rua Elpídio de Menezes.

A obra de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização irá recuperar a trafegabilidade em trechos das ruas Liberato Salzano da Cunha, Lamartine Babo e Silvino Jacob Zimmermann, no Bairro Camobi, será executada pela empresa vencedora da licitação, Della Pasqua Engenharia e Construções Ltda., de Santa Maria. O investimento é de R$ 1.6 milhão e o prazo para a conclusão dos serviços é de 120 dias.

A Construtora Continental São Paulo Ltda, com sede em Santa Maria, foi a vencedora da licitação para executar a obra nos lotes 2 e 3. Os serviços no segundo lote estão previstos para ocorrerem na Rua Elpídio de Menezes e em trecho da Rua João Atílio Zampiere. Nestas vias, o investimento é R$ 1.4 milhão, com previsão de 120 dias para conclusão. Já o terceiro lote, engloba trechos das ruas Olmiro Câmara da Silva, João Arlindo Bortoluzzi e Padre João Bosco Penido Burnier, e está orçado em R$ 2.868.250,21, com prazo de 180 dias para finalizar o trabalho.