Capão da Canoa terá imobiliária administrada apenas por mulheres

Será inaugurada, no dia 1º de outubro uma imobiliária com equipe formada 100% por profissionais mulheres. É a Premier Women, quarta imobiliária do grupo Premier Imóveis de Capão da Canoa e que trabalha com venda de imóveis em todo o litoral.

A sede da nova imobiliária será no centro da cidade. O investimento no empreendimento está na casa dos R$ 500 mil. Inicialmente serão cerca de oito corretoras de imóveis trabalhando no local, e a equipe de apoio também será toda composta por profissionais mulheres.

A Premier Women terá coordenação da gerente de vendas Franciane Pedrazza, que destaca o perfil e diferenciais do negócio. "A dedicação, organização, capacidade de condução da negociação das profissionais mulheres deixam os clientes mais à vontade e isso faz toda diferença para o fechamento dos negócios no ramo imobiliário", analisa Franciane.

"O número de mulheres na corretagem tem crescido bastante nos últimos anos. Observando esta movimentação de mercado, decidimos pela implantação da Premier Women para ajudar a potencializar este crescimento em nossa região e no Estado também. Esperamos criar um ambiente ideal para que as profissionais mulheres possam trabalhar mais à vontade e que os clientes também prestigiem pelo perfil inédito", destaca um dos diretores do grupo Premier Imóveis, Guilherme Correia.

Para se ter uma ideia da importância da iniciativa, até o ano de 1958, as mulheres não tinham autorização para atuar como corretoras de imóveis no Brasil. Segundo pesquisa do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), por exemplo, a participação feminina cresceu 144% na última década, representando mais de 34% do número de credenciados no Sistema Cofeci-Creci. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) apontam que, em 2020, a participação feminina na corretagem de imóveis chegou a 49%.