Oktoberfest de Igrejinha foca na questão comunitária

De volta ao formato presencial, a Oktoberfest de Igrejinha se prepara para receber um público de 220 mil pessoas para o evento, que chega na 33ª edição este ano. A tradicional festa germânica ocorre entre os dias 14 e 23 do próximo mês, no Parque de Eventos Almiro Grings. Como nos anos anteriores, o evento, além do intuito de trazer entretenimento para o Vale do Paranhana, tem o caráter solidário para ajudar entidades da cidade e da região.

O presidente da Associação de Amigos da Oktoberfest, que organiza o evento, Tiago Petry, conta que em 2019, quando a festa ocorreu pela última vez neste formato, cerca de R$ 3,2 milhões foram repassados para 82 instituições e entidades. O valor é fruto de toda a receita gerada pelo evento. Ele explica que os beneficiados são escolhidos de acordo com o histórico do evento e tem o enfoque nas áreas de assistência social, educação, segurança, serviços, dentre outros.

Em visita ao Jornal Cidades para a divulgação do evento, Tiago e a esposa, Cheila Petry, contaram que a festa tem um caráter comunitário, por envolver todos os setores de Igrejinha que, além de serem contemplados com o resultado da festa, ajudam ela a sair do papel. "Para o pessoal é gratificante ver o trabalho de meses dar resultado, seja pelo evento em si, que costuma atrair um grande público, mas também por reverter parte disso para causas importantes", explica. Além do valor global, repartido entre elas, as entidades também ganham espaço nos parques para comercialização de alimentos e bebidas, cujo valor é totalmente fica integralmente com elas.

O local da festa recebeu investimentos para a 33ª edição da Oktoberfest de Igrejinha. Cerca de R$ 500 mil foram investidos pela prefeitura na melhorias da infraestrutura aos visitantes. Reformas no telhado, em áreas comuns e no entorno foram realizadas para facilitar o acesso do público durante o evento.

Quanto à festa, a organização vai disponibilizar, somente para o primeiro fim de semana, cerca de 170 litros de chopp aos visitantes, de três marcas diferentes. A expectativa de público deve bater a edição de 2019, quando 170 mil pessoas foram até Igrejinha. Por ter limitação de público, os organizadores alertam para os interessados comprarem as entradas de forma antecipada, pois há o risco de que visitantes sem ingresso sejam barrados se a capacidade simultânea - de 42 mil pessoas - seja atingida.

Uma novidade é que a Oktoberfest de Igrejinha terá um espaço para o público dos "aqueces". Um setor dentro do parque será destinado para festa, com outros tipos de música e venda de ingressos à parte Além disso, estão previstos os tradicionais Jogos Germânicos, o desfile pelas ruas da cidade com a corte, composta pela rainha, Raíssa Mirella Schäfer, e as princesas Thaís Chaiane Volz Wiebling e Lara Luísa Kunst, além de shows musicais com Dilsinho (14), Maiara e Maraísa (16), Diego e Victor Hugo (21) e Zé Neto e Cristiano (23).

Os ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 45,00 e valem para conferir os shows. As entradas podem ser adquiridas no site do evento (oktoberfest.org.br), onde também há a programação completa..