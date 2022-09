Vereadores aprovam PPP da iluminação pública em Caxias do Sul

A maioria dos parlamentares caxienses acolheu, durante sessão ordinária desta terça-feira (27/09), o projeto de lei complementar que permite ao município viabilizar parceria público-privada (PPP) nos serviços de iluminação da cidade. Diante da aceitação do plenário, por 19 votos a 4, o texto segue agora para sanção do prefeito Adiló Didomenico.

Assinada pelo poder Executivo, a proposição autoriza a prefeitura a delegar, por meio de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa e mediante prévia licitação, a prestação dos serviços de iluminação pública no município de Caxias do Sul. Nessa permissão, estão incluídas a implantação, a instalação, a recuperação, a modernização, o melhoramento, a eficientização, a expansão, a operação e a manutenção da rede de iluminação pública. Isso "sem prejuízo, na forma do instrumento contratual, da realização de outros investimentos e serviços obrigatórios, ou do desempenho, pelo parceiro privado, de atividades inerentes, acessórias ou complementares e da implantação de projetos associados", conforme o texto enviado pela prefeitura.

O projeto detalha ainda que a referida concessão poderá abranger as demais infraestruturas aplicadas ou que impactem na iluminação de vias públicas destinadas ao trânsito de pessoas ou veículos, tais como ruas, praças, avenidas, logradouros, caminhos, túneis, passagens, jardins, estradas, passarelas e rodovias, além de bens públicos destinados ao uso comum do povo, tais como abrigos de usuários de transportes coletivos, praças, parques e jardins, ainda que o uso esteja sujeito a condições estabelecidas pela administração. Estão incluídos, também, o cercamento, a restrição de horários e a cobrança, além da iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental localizadas em áreas públicas.

Durante as discussões desta terça-feira, os vereadores Lucas Caregnato (PT), Estela Balardin (PT), Renato Oliveira (PCdoB) e Zé Dambrós (PSB) colocaram-se em oposição à proposta do Executivo. Segundo Caregnato, o município estará repassando a empresas um serviço de referência prestado pelos servidores públicos. Dambrós acrescentou que a previsão da prefeitura é receber com a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), neste ano, R$ 40 milhões. Diante disso, lamentou o possível repasse da iluminação à iniciativa privada. Estela e Renato seguiram na mesma linha. Na plateia, havia representantes do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv), os quais se posicionam também em contrariedade ao projeto.