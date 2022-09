Oktoberfest de Santa Cruz do Sul terá feira de produtos coloniais

Os principais produtos da agricultura familiar vão novamente ganhar notoriedade dentro da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul. A já conhecida Feira da Agroindústria Familiar vai receber um total de 35 expositores do Vale do Rio Pardo e de outros municípios gaúchos. Além de delícias coloniais como salames, queijos, pães, cucas, e rapaduras, o espaço contará com exposição de artesanato rural, floricultura rural e sementes crioulas. Uma novidade será a comercialização de artesanato indígena, oriundos de aldeias dos municípios de Iraí, São Leopoldo e Porto Alegre.

Segundo o coordenador da Agricultura Familiar na 37ª Oktoberfest, Carlos Corrêa da Rosa, além de ser um atrativo a mais para os visitantes, a feira busca fomentar e promover a comercialização de produtos da agricultura familiar. Um criterioso procedimento foi montado para seleção dos expositores, a fim de garantir a qualidade e a procedência. "Todos estão registrados na secretaria estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Para o artesanato rural, por exemplo, os expositores tiveram que ter como matéria prima, materiais de origem na propriedade como lã, palhas, madeiras, cipós, entre outros. Para agroindústrias familiares, eles precisaram comprovar os documentos que certificam suas atividades como agricultores familiares", salientou.

Ainda de acordo com Carlos Corrêa da Rosa, foi grande a procura por parte de empreendedores para expor os produtos na 37ª Oktoberfest. Com isso, quem acaba ganhando é o visitante. "Assim como em outros eventos que têm espaços para agricultura familiar não irão faltar as agroindústrias que comercializam salame, copa, queijo, geleia, pães, cucas, sucos, melado, rapadura, mel bem como cachaça e licores. Será uma feira para sair com as sacolas cheias de produtos de qualidade e procedência garantida", disse.