Mais uma patente de invenção foi depositada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pelo Laboratório de Síntese e Caracterização de Nanomateriais (LSCNano) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Cachoeira do Sul. Intitulado "Tijolo ecológico de cimento e resíduo industrial e método de preparo", o invento conta com a participação das alunas Ingridi dos Santos Kremer, do curso de Engenharia Elétrica, e Eloisa da Rosa, do curso de Engenharia Mecânica, orientadas pelo professor Jocenir Boita. Esta é a sexta patente depositada pelo laboratório.