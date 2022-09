Greve do Sinterg por conta do Fundeb e piso do magistério deixa 5 mil alunos sem aulas em Rio Grande

Devido a paralisação realizada pelos professores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município do Rio Grande (Sinterg), mais de 5 mil alunos do município não tiveram aula nesta terça-feira (27). Os representantes dos professores estiveram em assembleia pela manhã e foram recebidos pela chefe de Gabinete do Executivo, Rosana Dutra, na Sala de Reuniões da Prefeitura, no início da tarde, para a entrega das pautas.

A orientação da secretaria de Educação foi para que as escolas continuassem abertas, logo o recomendado era para que algum responsável da equipe diretiva estivesse presente no local. Muitas escolas paralisaram 100%, enquanto outras paralisaram parcialmente. Apesar dos lugares estarem abertos, muitos alunos não tiveram aula, pois seus professores estavam na Assembleia Geral da Categoria.

A assembleia organizada pelo sindicato serviu para debater temas sobre o novo Fundeb e o piso salarial do magistério, além das eleições para as direções das escolas municipais. Sendo assim, a mesma temática foi discutida na reunião da Prefeitura. A chefe de gabinete se comprometeu em marcar uma agenda com o Prefeito para a reunião entre as duas partes, a fim de que todas as reivindicações sejam respondidas.

Na quarta-feira (27), as aulas seguirão ocorrendo normalmente no município. Este dia de paralisação será recuperado em algum momento do ano letivo para que os alunos não fiquem sem aula.