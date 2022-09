Venâncio Aires investe na reforma de unidades de saúde

A prefeitura de Venâncio Aires estima o investimento de R$ 5,5 milhões em obras nas unidades de saúde. Do total, oito locais já recebem melhorias, e outros cinco estão em processo de licitação. Desses espaços, três estão com os trabalhos em curso de finalização e devem ser entregues à comunidade até o fim deste ano.

As obras de reforma na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Arlindo, da ampliação da sala de atividades no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e da construção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica estão avançadas. Dessa forma, a previsão é de que os serviços sejam concluídos nos próximos meses. Somente nesses locais, o investimento gira em torno de R$ 3,6 milhões.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Tiago Quintana, as maiores preocupações são com os trabalhos de ampliação da Farmácia Municipal e com os serviços de reforma da UBS de Linha Travessa. Isso porque ambas são obras prioritárias em razão da necessidade de atendimento dos pacientes nas duas unidades. As melhorias nos locais estão em execução e devem ser finalizadas em 2023.

"Esse é o maior plano de obras da história da saúde de Venâncio Aires. Grande parte das 13 reformas e construções estão em execução. Todos os trabalhos estão sendo realizados dentro do cronograma previsto. Claro, sempre que urgem alguns ajustes, conforme as obras são executadas, nós vamos fazendo", relata o secretário. O investimento para a execução das obras é oriundo de emendas parlamentares e impositivas, além de verba do Estado e recursos próprios da Prefeitura.