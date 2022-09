Santa Maria promove evento para debater o setor turístico

A prefeitura de Santa Maria promoveu, nesta terça-feira, o Café com Turismo. O evento, em um hotel da cidade, reuniu profissionais, empresários e instituições ligadas ao segmento. Com o objetivo de destacar ações do município em prol do desenvolvimento do turismo em Santa Maria, a pasta convidou representantes de diversos meios para 'pittings' sobre o quanto é feito no intuito de tornar Santa Maria uma referência no segmento.

Uma das novidades do ano no que diz respeito ao turismo é a ampliação da Romaria da Medianeira, maior evento religioso do Estado, que passa a ocorrer em dois dias. A mudança, promovida pela Arquidiocese de Santa Maria, traz um caráter turístico para o evento, que vai ocorrer em 5 e 6 de novembro, colocando a cidade na rota do turismo religioso nacional, já que é necessário que haja pernoite dos envolvidos para tanto.

O padre Cristiano Quatrin, reitor do Santuário-Basílica, falou sobre a decisão da mudança e como a Romaria é um evento que abraça fé, turismo e economia. "A Romaria é um caminho que é construído durante o ano inteiro. Queremos destacar a hospitalidade, o acolhimento e a espiritualidade. Tudo que tinha antes vai seguir acontecendo. Nós acrescentamos mais atividades de reflexão, oração, confraternização e cultura. Vamos construir juntos esse momento, que é uma experiência de fé, que pode iniciar um novo tempo em Santa Maria, após a pandemia, nos encontrando novamente, convidando o país todo para participar dessa proposta nova e desafiadora", declarou.

O vice-prefeito, Rodrigo Decimo, apresentou o projeto do Distrito Criativo Centro Gare. Ele destacou as ações da prefeitura que já interferem positivamente no visual e na qualidade de vida de quem mora na região do Centro Histórico, como a pintura do prédio, a reforma do Calçadão, e a futura reforma da Praça Saldanha Marinho, que deve iniciar em janeiro de 2023.

Ele também revelou que há um projeto de lei esperando a votação na Câmara de Vereadores chamado Programa Distrito Criativo CREDI, que deverá destinar R$ 37,5 milhões em microcrédito para empreendedores locais na região do Distrito Criativo. "O Distrito Criativo é um passo para o futuro e está de mãos dadas com o turismo. São espaços criativos em desenvolvimento sustentável. Isso vai tornar o nosso Centro Histórico um lugar onde as pessoas vão querer viver e conviver, morar, trabalhar e se divertir. Como consequência, vai atrair visitantes", declarou.