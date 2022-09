Feira de ciências e tecnologia ocorre em Novo Hamburgo

Ciência, investigação, pesquisa, cultura, tecnologia, inovação e curiosidade. Estes são alguns dos elementos que motivam a realização da IX Feira Municipal de Iniciação Científica e Tecnológica, a Femictec, em Novo Hamburgo. Promovida pela Secretaria de Educação, a atração voltará a acontecer de forma presencial entre os dias 28 e 30 de setembro na Fenac. A cerimônia de abertura está marcada para às 14 horas, com a presença da prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, e a secretário municipal de Educação, Maristela Guasselli,. A visitação é aberta à comunidade.

A previsão da organização é que cerca de 9 mil pessoas acompanhem a programação da feira. Ao todo, serão apresentados 170 projetos de pesquisa desenvolvidos por 650 estudantes pesquisadores.

A mostra de trabalhos é resultado do investimento no ensino pela pesquisa com foco na construção do conhecimento. As produções serão avaliadas por mais de 180 educadores convidados que definirão quais serão os 30 trabalhos destaque que representarão a rede municipal de ensino de Novo Hamburgo na Mostratec, em outubro.

Além da apresentação de trabalhos, a programação da feira conta, também, com a realização de oficinas promovidas pelos espaços pedagógicos da prefeitura. Também ocorre a 5ª Olimpíada Municipal de Robótica que, neste ano, terá a participação de 22 equipes.