Samae encontra ligações de esgoto clandestinas em Caxias do Sul

Equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), de Caxias do Sul, fiscalizaram as ligações de esgoto nos loteamentos São Luis, Século XX e Solar do Prado. Foram encontrados três imóveis com algum tipo de irregularidade. Os proprietários serão comunicados pelo Samae e terão que providenciar a adequação de esgoto nos imóveis.

O serviço consiste em encontrar descarte da água de chuva na rede do tipo separador absoluto ou a falta da caixa de gordura, obrigatória em todas as pias de cozinha. Foram vistoriados 66 imóveis, sendo que 10 deles apresentaram alguma irregularidade.

A vistoria é feita pela equipe da gerência de redes de esgoto do Samae. Eles utilizam um equipamento chamado termonebulizador. Nele, é colocado óleo mineral que se transforma em uma densa neblina que percorre a tubulação que fica no subsolo das ruas, calçadas e residências.

A fumaça gerada dentro das redes de esgoto cloacal (esgoto doméstico ou sanitário, gerado por sanitários, pias de cozinhas e banheiros, tanques, lavanderias, chuveiro, etc), ajuda a equipe a encontrar as irregularidades na tubulação. Ou seja, se a fumaça é vista saindo pelas calhas ou bueiros, é sinal de que existe alguma ligação clandestina no local.