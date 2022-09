Antigo prédio do Postão de Novo Hamburgo ganhará nova utilidade

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, assinou nesta terça-feira (27) a ordem de início das obras de reforma de um prédio histórico, localizado na esquina das ruas Joaquim Nabuco e Magalhães Calvet, no Centro, conhecido como antigo Postão. O espaço, assim que reformado, vai abrigar o Serviço de Atendimento Especializado (SAE).

A empresa terá seis meses para concluir a reforma após o início dos trabalhos. O investimento total é de R$ 1.6 milhão. Foram necessários três processos licitatórios. Nos dois anteriores, as empresas vencedoras acabaram desistindo, um deles impactado inclusive pela pandemia. O último processo licitatório foi concluído em agosto deste ano.

A obra envolve todo o prédio histórico e também um segundo imóvel na parte dos fundos, construído mais recentemente. A escadaria do acesso principal pela rua Joaquim Nabuco será refeita, assim como a rampa para cadeirantes. O segundo imóvel, nos fundos, tem acesso separado, através de portão lateral na rua Dr. Magalhães Calvet.

Inicialmente, todo o telhado do prédio histórico será retirado. As ripas e caibros de madeira serão substituídos por estrutura metálica. Após, as telhas serão repostas e aquelas danificadas serão trocadas. O piso vinílico será substituído por porcelanato em todos os ambientes. O forro de gesso, danificado pela infiltração, também será substituído, além do reboco, que será refeito em todas as salas.

Atualmente, o SAE está localizado em Hamburgo Velho e presta atendimento a pacientes especiais, como portadores de hepatite, HIV, e inclui também a população trans, onde eles/elas têm acesso a atendimento médico, exames, testes rápidos e até preservativos. A prefeitura realizou um completo levantamento das condições estruturais do prédio e das necessidades para o SAE, inclusive levando em conta o valor histórico do imóvel, concluído pelo governo do Estado no final da década de 1940.