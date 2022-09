Famílias de Lajeado vão receber cartões para compra de alimentos

A prefeitura de Lajeado deu início à entrega do Cartão de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para usuários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O cartão substituirá a entrega das cestas básicas, e os usuários poderão administrar a compra dos alimentos e de produtos de higiene com o cartão magnético em estabelecimentos cadastrados.

A cesta básica era adquirida por meio de licitação e, muitas vezes, empresas de outros municípios venciam e faziam a entrega. Com o cartão, mercados e estabelecimentos de Lajeado serão beneficiados com as compras dos usuários.

Os cerca de 400 usuários dos CRAS e Creas receberão R$ 180,00 mensais no cartão magnético, sendo abastecido mensalmente, de acordo com avaliação da equipe de acompanhamento. Conforme a secretária do Desenvolvimento Social, Céci Maria Rodrigues Gerlach, é uma medida inovadora que entrega dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade social. "Todos os municípios trabalham com o benefício da alimentação, e na sua maioria é pela entrega de cestas básicas, com alimentos já selecionados. Nem todo mundo necessita aqueles alimentos que são oferecidos. Por isso, o Cartão SAN chega para devolver a dignidade dos usuários fazendo com que possam escolher os alimentos necessários para sua casa", ressalta Céci.

O prefeito Marcelo Caumo destaca que os usuários poderão ter mais independência nas escolhas da sua alimentação. "O valor fornecido antes era de cerca de R$ 109 pela cesta básica. Agora, os usuários poderão usufruir de R$ 180 e movimentar o comércio local, utilizando o dinheiro em mercados de Lajeado e em estabelecimentos do seu bairro. Além de utilizar o valor, os usuários também aprenderão a administrar o valor dentro do mês", afirma o prefeito.