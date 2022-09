A prefeitura de Taquari está com oportunidade para 49 cargos no serviço público, através de concurso público. Os salários variam entre R$ 1.027,00 a R$ 14.970,09, para nível de escolaridade entre alfabetizado à superior. A prova será realizada pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), com previsão para os dias 5 e 6 de novembro.

Conforme previsto no contrato, a prova objetiva terá 40 questões, com cinco alternativas de respostas. As inscrições vão até esta sexta-feira (30), com taxa de R$ 60 a R$ 160, dependendo do cargo que for escolhido pelo candidato. O rol de vagas e de cargos pode ser acessado através do edital do concurso.