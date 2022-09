O município de Capão da Canoa vai receber o 7º Open Internacional de Patinação Artística, que acontece de 6 a 9 de outubro, no Ginásio Municipal de Esportes Otto Birlem. O evento reúne atletas de toda a América do Sul e em todas as edições realizadas até aqui sempre conta com a presença massiva de público e belas apresentações.

A sétima edição do Open estará recheada de provas artísticas de patinação para diferentes categorias. De acordo com a técnica Janice Aurélio, a organizadora do evento, o Open integra atletas de diferentes culturas, mas com um objetivo em comum: divulgar o seu talento na patinação. "Ficamos muito felizes de voltar a promover o Open e ver o quanto o nosso evento é aguardado pelas equipes de patinação de toda a América do Sul", diz.