Susepe inaugura canil no presídio estadual de Canela

O primeiro canil da 7ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR), localizado no Presídio Estadual de Canela, foi inaugurado pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Inicialmente, o espaço abrigará nove cães.

Com uma estrutura de 150 metros quadrados, construída em uma área de 300 metros quadrados, o canil possui piso aquecido, esteira para os cães se exercitarem, aquecimento de água para banho dos animais e materiais de primeira linha para o treinamento. Além disso, conta com oito baias, proteção de vidro, espaço administrativo e um amplo pátio.

Os animais serão treinados para atividades como faro de entorpecentes e intervenção prisional por adestradores e técnicos da Susepe e terão o acompanhamento semanal de uma veterinária contratada pela 7ª DPR. Com os treinamentos, os cães estarão habilitados para participar de operações de busca e apreensão e de barreiras policiais.

O canil foi projetado seguindo o modelo de outras unidades que foram visitadas pela equipe da região penitenciária. Nesses encontros, foram estabelecidas parcerias para a doação de cachorros para o canil regional. Cães das raças pastor suíço, pastor alemão, pastor belga, cane corso e border collie serão abrigados no espaço.

"A abertura do canil, juntamente com o estabelecimento do Grupo de Intervenção Rápida, tornam o Presídio Estadual de Canela uma unidade estratégica dentro da região", afirmou o secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild.

"Nós procuramos identificar as raças com que gostaríamos de trabalhar e entendemos que eles são policiais assim como nós. Por isso, queremos dar qualidade de vida aos animais e zelar pelo bem-estar deles. Cada detalhe nesta construção foi muito bem pensado e planejado", afirmou o delegado penitenciário da 7ª região, Fernando Demutti.

Ao todo, para a aquisição de itens utilizados na obra, a 7ª DPR recebeu repasse de R$ 135 mil da sociedade civil e de valores provenientes de penas alternativas realizado pelas Varas de Execuções Criminais (VEC) de Caxias do Sul e Farroupilha. Também houve a doação de materiais por parte das prefeituras de Gramado e Canela e de lojas de móveis.

A partir da quarta-feira (28) será iniciada uma parceria entre o canil regional da 7ª DPR e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Gramado. Uma vez por semana, nas quartas-feiras, os cães serão deslocados para a APAE, a fim de auxiliar no tratamento de 19 pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).